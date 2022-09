Onde estão as ruas mais caras do país?

Oito das 10 ruas mais caras do país estão na margem norte do Tejo, em Cascais, Oeiras e Lisboa, segundo o ranking divulgado pelo portal imobiliá­rio Idealista esta semana. A Avenida Marginal, em Oeiras, é a mais cara do país, segundo o portal. Nesta artéria pedem-se, em média, 4,47 milhões de euros por cada imóvel anuncia­do. Uma das propriedades à venda nesta rua à beira-mar, a Quinta do Relógio, que data do século XIX, está à venda há vários anos e os proprietá­rios pedem, à data de hoje, 12,5 milhões de euros. O estudo foi feito com base na média dos preços pedidos pelos anúncios existentes no portal a 16 de julho de 2021 e consideraram-se apenas as ruas com um mínimo de 10 anúncios.

Todas as ruas da lista são ladeadas por chalets, muitos de cercas altas, todos de grandes dimensões, fazendo com que os preços pedidos pelos proprietários sejam significativamente maiores face aos de um apartamento. Por exemplo, os preços na Avenida das Descobertas (2ª no ranking, com um preço médio de 3,75 milhões de euros) são elevados tanto pela dimensão das casas como pelo facto de a maioria “ser adquirida por embaixadas e investidores com grande capital”, diz Maria Empis, responsável da JLL, ao Expresso. Contudo, há localizações mencionadas na lista com imóveis que acumulam vasta dimensão com preços altos por metro quadrado: “A Quinta do Lago é uma das localizações onde estão à venda casas muito caras. E não é só por serem grandes casas, é por serem grandes casas e muito caras”, considera Maria Empis.