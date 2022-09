Taxas de juro. Mais de 20 bancos centrais já estão a apertar o cinto

O movimento de aperto da política monetária iniciou-se em larga escala onde menos se esperava. Desde início do ano, 21 bancos centrais das economias emergentes e de fronteira (às portas de se poderem tornar emergentes) decidiram subir as taxas de juro, a maioria delas em níveis já acima de 5%, a média mundial. Três deles — Arménia, Brasil e Rússia — já o fizerem quatro vezes este ano. No grupo estão incluídas as autoridades monetárias de Angola e Moçambique, que subiram os juros, já de si na ordem dos dois dígitos, uma vez este ano.

A pressão inflacionista, ou mesmo hiperinflacionista, acima, ou muito acima, dos objetivos oficiais de controlo de preços e o andamento da economia muito melhor do que os cenários pessimistas esperados para 2021 levaram os banqueiros centrais desses países a reduzir estímulos.