Quebra no turismo agrava défice comercial português nos primeiros seis meses do ano

Portugal ganhou menos com a venda de serviços nos primeiros seis meses do ano, rubrica que inclui as viagens e turismo, que sofreram um forte impacto no último ano e meio. O que fez com que o défice da balança comercial portuguesa aumentasse nos primeiros seis meses deste ano de 2021, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta quarta-feira.

Como a diminuição do défice da balança de bens (isto é, comprámos menos bens ao estrangeiro) foi menor do que a diminuição do excedente da balança de serviços (o estrangeiro comprou-nos menos serviços), o impacto na balança comercial foi negativo: o défice da balança de bens reduziu-se em 990 milhões de euros no primeiro semestre, ao passo que o excedente da balança de serviços reduziu-se em 1239 milhões de euros. A rubrica de turismo e viagens teve um impacto negativo de 845 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2021.

Pagámos menos juros e recebemos mais fundos europeus

Contudo, registou-se uma melhoria do défice português das balanças corrente e de capital (o que inclui ajudas estrangeiras como verbas de fundos comunitários), que foi de 772 milhões de euros até junho deste ano, face a 1269 milhões de euros no mesmo período de 2020.

"Os défices observados nas balanças de bens e de rendimento primário superaram os excedentes das balanças de serviços, rendimento secundário e de capital", explica o Banco de Portugal.

O défice da balança de rendimento primário (que inclui rendimentos de capital, como juros e dividendos, e os relativos ao trabalho, como salários), diminuiu 179 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano face ao mesmo período de 2020, para os 1772 milhões de euros. Uma melhoria que se deve principalmente, segundo o BdP, a termos pago menos juros ao exterior.

O excedente da balança de rendimento secundário, que inclui as remessas dos emigrantes e imigrantes, aumentou 743 milhões de euros, "devido, principalmente, ao acréscimo dos fundos europeus recebidos sob a forma de cooperação internacional corrente", segundo o banco central.

Mais turismo em junho, mas abaixo dos níveis pré-pandemia

No mês de junho considerado isoladamente, Portugal exportou mais bens e serviços face ao ano passado, com uma variação positiva de 26,3%. A exportação de serviços deu o maior contributo, com uma variação homóloga de 38,4%, seguida da ajuda dada pela venda de bens ao exterior, com uma melhoria de 22% face a junho do ano passado. Ainda assim, as exportações de serviços em junho ficaram abaixo das do mês de junho de 2019, o último mês comparável ainda sem os efeitos da pandemia.

Já as importações de bens e serviços aumentaram 32,6%. Nos bens, a subida homóloga foi de 31,6% e de 37,8% nos serviços, segundo o BdP.

Nota-se uma melhoria, em junho, nas viagens e turismo, cujo saldo positivo aumentou 252 milhões de euros. Os créditos desta rubrica - isto é, as 'exportações' que Portugal faz com a entrada de turistas - mais do que duplicou, com um crescimento homólogo de 117,3%, ao passo que os débitos - os residentes nacionais que 'importam' ao decidirem viajar - aumentaram 63,4% face a junho de 2020.

Contudo, sublinha o banco central português, "as exportações e as importações de viagens e turismo [permanecem] bastante abaixo dos níveis pré-pandemia."