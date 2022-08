"Indicadores disponíveis para julho apontam para abrandamento da atividade económica", alerta o INE

A economia portuguesa está a abrandar. É essa a mensagem da síntese económica de conjuntura, publicada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os "indicadores já disponíveis para julho apontam para abrandamento da atividade económica", escreve o INE na nota publicada no seu sítio da internet. E aponta que "a informação quantitativa mais recente, disponível para junho e julho, revela taxas de crescimento homólogo menos intensas do que nos meses precedentes".

Explicação? Segundo a autoridade estatística nacional, "esta evolução é influenciada, em grande medida, por um efeito de base, uma vez que a comparação incide sobre um período de alívio das medidas restritivas de combate à pandemia". Recorde-se que no terceiro trimestre de 2020, fruto desse alívio das medidas restritivas, a economia portuguesa recuperou em força face ao trambolhão sofrido nos três meses anteriores, com um crescimento de 13,4% em cadeia.

O INE constata que, "em geral, os indicadores de curto prazo ainda não atingiram em junho os níveis do período homólogo de 2019 (com exceção do índice de volume de negócios na indústria), em particular na atividade turística". Anémica é a melhor palavra para descrever a situação do turismo.

Quanto a julho, os indicadores disponíveis – vendas de veículos, operações na rede multibanco e vendas de cimento – "apontam para um abrandamento da atividade económica", salienta o INE.

As vendas de automóveis ligeiros de passageiros caíram 19% em julho em termos homólogos, depois de terem crescido 71,3% em junho. Uma queda que se estendeu às vendas de veículos pesados e de veículos comerciais, com diminuições homólogas expressivas em julho, "após os históricos aumentos dos meses precedentes, devido, em grande parte, a um efeito de base resultante de diminuições significativas registadas no período homólogo".

As vendas de cimento produzido em território nacional (não ajustadas de efeitos de sazonalidade e de dias úteis), já disponíveis para julho, "registaram pelo segundo mês consecutivo uma taxa de variação homóloga negativa (taxas de 15,4%, 7%, -1,3% e -0,8% entre abril e julho)", indica o INE.

Quanto à informação relativa às operações realizadas na rede multibanco, disponível para julho, o montante global de levantamentos nacionais, de pagamentos de serviços e de compras em terminais TPA continuou a crescer em julho (aumento de 11,6% em termos homólogos), mas de forma menos pronunciada do que no mês anterior (incremento de 17,4% em junho).

No mesmo sentido, o consumo médio de eletricidade em dia útil registou uma variação homóloga de 0,6% em julho, o que compara com taxas de 12% e 7,1% em maio e junho, respetivamente, aponta o INE.

Já o indicador de clima económico - que traduz o nível de confiança das empresas - diminuiu em julho, após ter aumentado entre março e junho. Manteve-se, ainda assim, num nível superior ao observado em março de 2020, ou seja, no início da pandemia de covid-19.

O indicador de confiança dos consumidores também diminuiu em julho, "retrocedendo para um nível inferior ao observado no início da pandemia (março de 2020), após ter aumentado significativamente entre março e maio e de forma ténue em junho", destaca o INE.