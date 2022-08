De Portugal para o Afeganistão vão cosméticos “para elas” e não só

No caudal das exportações portuguesas, o Afeganistão quase passa desapercebido, como uma pequena gota de água. Os números do INE - Instituto Nacional de Estatística mostram que a quota daquele país nas vendas de Portugal para o mundo valia, precisamente, 0,00239% em 2020. São 1,28 milhões de euros feitos de pequenos negócios onde pontuam grandes empresas, como a The Navigator Company, mas também outras menos conhecidas.

