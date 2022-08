Pensa apostar numa empresa chinesa? Pode estar afinal a investir numa empresa-fantasma das ilhas Caimão

A China impede estrangeiros de deterem participações em setores-chave como os da tecnologia e a Internet. Para contornar a proibição do Estado chinês, muitas empresas que operam e que têm sede no país asiático, optam por fundar empresas-fantasma em paraísos fiscais de forma a poderem captar capital nos mercados bolsistas norte-americanos. Porém, segundo o novo presidente do regulador norte-americano dos mercados de valores mobiliários, esta opção terá os dias contados.

Num vídeo publicado na segunda-feira na conta oficial de Youtube da Securities and Exchange Commission (SEC), o presidente, Gary Gensler, reiterando os avisos já feitos no final de julho, anunciou que pediu "à equipa [da SEC] para fazer uma pausa, por agora, nessas entradas em bolsa de 'empresas-fantasma' emitentes, associadas a empresas sediadas, e com operações, na China", e para "assegurar que as empresas façam uma divulgação total e honesta" da sua situação real.

"Quando pensa estar a investir numa empresa chinesa, o mais provável é estar a investir numa empresa-fantasma nas Caimão ou noutra parte do mundo", disse, numa altura em que a China está a atacar fortemente o setor privado, e em particular o cotado nos EUA.

O tema das contas das empresas chinesas também foi mencionado por Gensler. Segundo o responsável da SEC, os auditores chineses não são auditados por entidades externas há 17 anos devido à proibição do governo chinês.

"Se os auditores das empresas com operações na China não disponibilizarem as suas contas e registos em três anos, as empresas, quer da China ou das Caimão, não vão poder entrar em bolsa nos Estados Unidos", avisou.