Baterias. Glencore entra no capital da empresa responsável pela primeira "gigafábrica" do Reino Unido

O grupo mineiro Glencore comprou uma participação na startup britânica Britishvolt, noticiou esta terça-feira o Financial Times na sua edição digital.

A Britishvolt é a responsável pela construção da primeira gigafactory de baterias no Reino Unido. O acordo prevê, para além da entrada no capital, o fornecimento de cobalto, componente essencial à produção de baterias, à fábrica. A Glencore fornecerá à Britishvolt 30% dos metais entre 2024 e 2030.

A gigafactory, como as instalações fabris de grande escala para produzir baterias são conhecidas, implica um investimento de 2,6 mil milhões de libras (3,1 mil milhões de euros ao câmbio atual) e está a ser montada na região da Nortúmbria, no nordeste de Inglaterra, uma região com grandes problemas de emprego.

A fábrica tem início de operação previsto para o final de 2023 e terá uma capacidade produtiva de 300 mil baterias por ano.

O Reino Unido banirá, a partir de 2030, a venda de automóveis a gasolina e a gasóleo. A gigafactory, realça o jornal, está a ser encarada como uma peça-chave na promoção da indústria automóvel elétrica do país.