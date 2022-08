Uma alergia obrigou-o a ficar em casa durante anos. Hoje é mais um "millennial" multimilionário

Em 2015, Johnny Boufarhat teve uma reação alérgica muito rara a um medicamento. Essa reação alérgica fez com que o seu sistema imunitário passasse a estar em constante alerta e a reagir de forma exagerada a qualquer ameaça. Em casa, impedido de contacto humano, começou a preparar aquilo que seria a Hopin, plataforma de eventos online. As primeiras linhas de código foram escritas em 2019, ainda ninguém sonhava que um novo coronavírus iria obrigar milhões de pessoas no mundo a viver a sua realidade.

A Bloomberg conta a história deste empreendedor australiano de ascendência libanesa e arménia, a viver no Reino Unido desde os seus anos de adolescente. Hoje é um dos mais recentes milionários millennials - a geração nascida nos anos 1980 e início dos 1990, hoje a rondar os 30 anos de idade - depois de a Hopin ter angariado 450 milhões de dólares (382 milhões de euros ao câmbio atual) do fundo Altimeter Capital Management, numa ronda série D anunciada a 5 de agosto.

A reação alérgica que espoletou tudo "foi tão má que, durante anos, mal podia sair de casa. O que, entre outras coisas, significa que estive preso contra a minha vontade antes de ser cool", escreveu Johnny numa publicação no blogue da empresa, no final de junho do ano passado, já a pandemia estava espalhada pelo mundo.

"A ausência de eventos online, percebi, não se tratava de falta de conteúdo ou falta de apetite. A razão pela qual mal existiam era que não havia uma boa plataforma que as pessoas pudessem usar para criá-los", escreveu. E assim nasceu a Hopin, formalizada a 5 de junho de 2019, depois de um ano e meio em casa a escrever código.

Isto significa que a empresa está avaliada em 7,8 mil milhões de dólares (6,6 mil milhões de euros), e a posição do fundador em 3,2 mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de euros), sendo um dos milionários mais jovens da atualidade, de acordo com a Bloomberg.