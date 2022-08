Tesla é alvo de investigação formal nos EUA

A fabricante de carros elétricos Tesla vai ser alvo de uma investigação formal nos Estados Unidos da América (EUA), segundo anunciado esta segunda-feira pela National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agência responsável pela segurança rodoviária. Em causa está o sistema de condução autónoma da empresa que já provocou alguns acidentes pelo país.

Segundo o jornal "The Guardian" estão a ser avaliados cerca de 765 mil carros, especificamente todos os carros dos modelos Y, X, S e 3 lançados entre 2014 e este ano.

A agência governamental indicou que vai investigar 11 acidentes de automóveis Tesla que estavam a utilizar o sistema de condução autónoma que ocorreram desde 2018. Como resultado destes acidentes 17 pessoas ficaram feridas e uma morreu.

“A investigação vai avaliar as tecnologias e métodos usados ​​para monitorizar, auxiliar e impor o envolvimento do motorista com a tarefa de direção dinâmica durante a operação do piloto automático,” referiu a NHTSA. Além do mais, a investigação irá analisar a deteção de objetos exteriores por parte do sistema, bem como onde será mais seguro conduzir em piloto automático.

O National Transportation Safety Board (NTSB), que também investigou alguns dos acidentes do Tesla, recomendou que o NHTSA e a Tesla limitassem o uso do piloto automático a áreas onde possa funcionar com segurança. No entanto, o NTSB não tem poderes de fiscalização e só pode fazer recomendações a outras agências federais, como a NHTSA - a única que pode fiscalizar a empresa de Elon Musk.

O piloto automático da Tesla tem sido notícia por diversas vezes por más razões: utilizado por condutores sob efeito de álcool, ou mesmo sem irem no banco do condutor, deixando o carro "sozinho".

Depois deste anúncio a Tesla começou o dia a cair quase 4% na bolsa em Wall Street, mas entretanto a queda agravou-se para mais de 5%.