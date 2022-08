Japão foi a grande economia mais lenta entre abril e junho. Cresceu apenas 1,3%

Depois de uma contração de quase 4% entre janeiro e março, a economia japonesa reagiu e saiu da recessão no segundo trimestre deste ano, com um crescimento de 1,3%, segundo a primeira estimativa divulgada esta segunda-feira pelo gabinete do governo em Tóquio. Trata-se da variação do PIB nipónico em relação ao mesmo período do ano passado, o que no jargão técnico se designa por crescimento homólogo.

É, contudo, um crescimento modesto no quadro das grandes economias que já divulgaram as primeiras estimativas para o segundo trimestre. É mesmo crescimento mais fraco, apesar de ter ficado acima das previsões dos analistas, que apontavam para menos de 1%. A liderança no crescimento coube ao Reino Unido, cuja economia disparou 22,2%, seguida de Espanha com 19,8%. O conjunto da zona euro cresceu quase 14% - com Portugal a registar 15,5% - e os EUA registaram 12,2%.

O crescimento entre abril e junho deveu-se a um avanço de 3,5% na procura privada, e em particular no investimento, apesar de a maior área metropolitana, Tóquio, albergando um terço da população nipónica, ter estado sob o terceiro estado de emergência naquele trimestre.

A contrariar aquela expansão, houve uma contração de 5,7% no investimento público. "O consumo privado, que representa a maior parte das estatísticas do PIB japonês, aumentou pela primeira vez em dois trimestres e o investimento em capital contribuiu positivamente num cenário de forte desempenho empresarial", sublinhou a agência Reuters.

Em termos de variação de um trimestre para o trimestre seguinte, o que se designa por crescimento em cadeia, o Japão saltou de uma contração de 0,9% no primeiro trimestre deste ano para uma expansão de 0,3%, também acima das previsões dos analistas. Mas em termos comparativos internacionais, é uma variação em cadeia muito fraca, face a 6,5% nos EUA, quase 5% no Reino Unido e Portugal, e 2% no conjunto da zona euro. Pior do que o Japão, só Singapura, que registou uma contração de 1,8% no segundo trimestre em relação ao primeiro, apesar de um crescimento homólogo de 14,7%.

Na Ásia, o Japão surge, entre os 'tigres do Pacífico', como a economia mais lenta no segundo trimestre face a um crescimento homólogo de 14,7% para Singapura, 7,9% para a China e 5,9% para a Coreia do Sul.