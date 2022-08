Consumidores de eletricidade ainda longe de aproveitar benefícios dos contadores inteligentes

A instalação de contadores inteligentes de eletricidade em Portugal tem conhecido desenvolvimentos significativos, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), mas um relatório divulgado pelo regulador mostra que o consumidor está ainda longe de poder de facto tirar partido de todo o potencial destes equipamentos de contagem, que recorrem às tecnologias de informação para comunicar com o gestor da rede elétrica.

No relatório divulgado esta segunda-feira a ERSE nota que "cerca de 52% das instalações em BTN [baixa tensão normal] tem já um contador inteligente instalado, correspondendo a 3,2 milhões de clientes, e os planos dos ORD BT [operadores das rede de distribuição em baixa tensão] indicam que em 2024 será a quase totalidade". Este é o ponto positivo: a instalação de contadores inteligentes segue a bom ritmo.

No entanto, a real capacidade das famílias de beneficiar desses equipamentos é limitada, já que uma boa parte deles ainda não estão integrados em redes inteligentes (ou plenamente digitalizadas) ou não têm ativas as funcionalidades que estão associadas a estes contadores, como as leituras remotas, por exemplo.

A ERSE explica que "as instalações BTN integradas em redes inteligentes totalizavam, no final de 2020, 16% do total (1 milhão de clientes)".

No total, "cerca de 38% das instalações BTN já têm acesso a algum tipo de serviços remotos, incluindo leituras diárias ou mensais". Ou seja, mais de 60% estão para já arredados dessas vantagens.

O desafio passa não só pela aceleração da instalação de contadores inteligentes (que é uma responsabilidade dos operadores da distribuição, como a E-Redes, antiga EDP Distribuição), mas também por uma melhor comunicação com os comercializadores de energia (as empresas com as quais o cliente de facto contrata o abastecimento de eletricidade).

O relatório da ERSE refere que "alguns comercializadores evidenciaram desconhecimento da regulamentação em vigor relacionada com o acesso ao registo das instalações integradas nas redes inteligentes".

"A concretização dos benefícios potenciais das redes inteligentes depende de um bom funcionamento da comunicação entre ORD e comercializador e deste último com o cliente", sublinha a ERSE.

Após um inquérito junto das empresas de energia, refere ainda a ERSE, "verificou-se que a maioria dos comercializadores ainda não utiliza todas as potencialidades decorrentes da integração das instalações de consumo nas redes inteligentes, nomeadamente solicitando aos seus clientes autorização de acesso aos diagramas de carga".

Os contadores inteligentes são há mais de uma década apontados no sector da energia como uma ferramenta-chave para promover a eficiência energética, já que permitem ao consumidor ter um melhor conhecimento dos seus consumos em tempo real, podendo, a partir dessa informação, ajustar os seus consumos e adaptá-los a determinados tarifários mais vantajosos.

A instalação de contadores inteligentes está essencialmente dependente, em Portugal Continental, do trabalho da E-Redes na substituição de velhos contadores mecânicos por novos equipamentos digitais.

Essa troca não tem custos para o consumidor.

Nota: notícia corrigida às 9h30 de 17/08/2021, eliminando a indicação, incorreta, de que os custos da substituição dos contadores se repercutem nos consumidores por via das tarifas de acesso.