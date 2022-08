Sector da construção cresce 18,7% e já vale €9 mil milhões

A construção está a crescer mais que o Produto Interno Bruto e já ultrapassa os €9 mil milhões de faturação no primeiro semestre, entre obras e novas encomendas. O mercado residencial cresceu 18,7% nos primeiros seis meses de 2021, a que se junta a logística, com maior procura que oferta, e a engenharia, alimentada pelas obras públicas. Estas são as três “betoneiras” do sector.

O crescimento surge ancorado no aumento da procura dirigida ao segmento da construção e reabilitação de edifí­cios. A construção nova regista um crescimento de 19,3% e a reabilitação 17%. Números apurados com base no licencia­mento municipal, que regista ainda uma expansão de 15,4% nas obras de reabilitação. Ponderada a média, vinculada na análise de conjuntura da Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), o crescimento do sector é de 18,7%.