Evolution anuncia centro tecnológico para 150 engenheiros em Lisboa

A Evolution, produtora de software para casinos da internet e máquinas de jogos de azar e de apostas, vai abrir um centro tecnológico em Lisboa durante o outono. Para tal, a empresa sueca pretende contratar, nos próximos tempos, 150 engenheiros com funções de programação e desenvolvimento de ferramentas tecnológicas. A Evolution ainda não referiu qual o montante que vai investir nem deu pormenores sobre a localização do novo centro.

Apesar de a estreia do espaço físico só estar agendada para o outono, a Evolution está decidida a iniciar o arranque de operações numa lógica de teletrabalho suportado pela internet antes da inauguração do seu centro tecnológico. Segundo a empresa, a captação de profissionais deverá arrancar com uma formação especializada na linguagem de programação Scala. Esta ação online é grátis e deverá funcionar como porta de entrada e seleção de talentos para o novo centro tecnológico. As inscrições para este curso, que é disponibilizado na internet, fecham a 20 de agosto. As ações de formação têm data de arranque agendada para 14 de setembro.