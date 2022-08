Como a Fercopor quer mudar a Boavista

Para a Fercopor, a imobiliária da família de Alberto Ferreira da Costa, “o momento é de regresso às origens”, como resume o administrador Mário Almeida ao referir os €190 milhões de projetos em carteira, com um foco especial na Avenida da Boavista, no Porto, onde a empresa se estreou, em 1986.

Com um braço no Recife (Brasil), na Rio Ave, onde a família combina imobiliário, hotelaria e gestão de resíduos, esta aposta renovada no Porto e em Portugal coincide com o momento em que a segunda geração assume as rédeas do negócio, certa de que a Boavista, onde tudo começou “é uma zona de enorme potencial, pela localização central, próxima do mar, da Casa da Música e de Serralves”, explica o administrador. “Queremos recolocar a Boavista como o centro da habitação de luxo no Porto”, acrescenta, recordando que a venda de um grande terreno junto ao Foco ao grupo Salvador Caetano, por €60 milhões, já há alguns anos, “deixou a empresa muito capitalizada”, facilitou a compra de ativos no Porto, Gaia, Matosinhos e Lisboa nos últimos anos e permite, agora, diversificar a atividade em Portugal para continuar a reinvestir no país.

A trabalhar nos segmentos da construção própria, promoção imobiliária e arrendamento, a Fercopor está presente nas áreas residencial e de serviços. Em Gaia, onde comprou o imóvel da antiga fábrica da Coats & Clark, gere um Parque Empresarial com 60 mil metros quadrados e mais de meia centena de inquilinos, onde soma €1,5 milhões em arrendamentos.

Na Boavista, a zona premium no mercado de escritórios da Invicta, está a avançar com uma torre de 17 andares destinada ao arrendamento de escritórios, junto ao edifício Burgo. É um projeto assinado pelo arquiteto Aires Mateus, que já passou a fase de loteamento e deve avançar em 2023. Tudo o resto, no Porto, acontece muito perto desta torre, mas gira à volta do imobiliário residencial.

“Há procura”

O empreendimento em fase mais adiantada é o Soul, em Bessa Leite (transversal da Avenida da Boavista), com 30 apartamentos T2 a T4 e assinatura do gabinete B2B para entregar no fim do próximo ano, com um preço médio de venda ao público de €4 mil/m2, o que significa casas entre os €400 mil e os €900 mil. E se este projeto pode ser um teste de mercado, os indicadores parecem ser positivos: “As pessoas querem mesmo morar na Boavista, e temos notado isto na procura, essencialmente de portugueses, para primeira habitação”, refere.

Junto ao Centro Comercial Dallas, na Avenida da Boavista, há um projeto de 22 apartamentos para lançar ainda este ano. Um pouco mais acima, do outro lado da Avenida, na Galeria Vanitas e no terreno anexo, vai nascer um edifício novo com 7500 m2 acima do solo, ainda sem frações definidas. Descendo em direção ao mar, junto à Avenida Marechal Gomes da Costa, Ciríaco Cardoso é mais uma transversal da grande avenida na mira da Fercopor, com um empreendimento para 2022.

Em Vila do Conde, onde estão as raízes da família, o foco está em três projetos do arquiteto Silva Garcia: o Conceito VC55, o Conceito VC Park e a requalificação da Casa Verde com mais 26 frações. As primeiras entregas estão previstas para o início do próximo ano.

A etapa seguinte passa por Lisboa onde a empresa se estreou com a compra de um terreno na Avenida António Augusto de Aguiar, frente ao Parque Eduardo VII. É um edifício de 16 apartamentos, assinado por Manuel Aires Mateus, que Mário Almeida posiciona diretamente “no segmento de super luxo”, destinado a ser “um prédio de referência na capital”, onde quer continuar a investir sem recear o impacto da pandemia. E explica o otimismo no momento em que tem em curso investimentos na ordem dos €100 milhões: “Há procura e, neste momento, da oferta que tínhamos disponível no mercado, restam sete apartamentos para vender no Porto. Em Vila do Conde está tudo vendido.”