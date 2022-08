McDonald's: próximas aberturas em zonas amplas com esplanada

Antes da pandemia, em 2019, a McDonald’s faturou €470 milhões, mas no ano passado baixou para €394 milhões. “A nossa expectativa era que este verão fosse melhor do que o de 2020, o que não vai acontecer devido às restrições impostas para combater a pandemia. Mas 2021 vai ser bastante melhor do que 2020”, afirma Inês Lima. Atingir o nível de vendas pré-pandemia só no próximo ano.

A diretora-geral da McDonald’s refere que o plano de expansão de entre cinco a oito restaurantes por ano, nos próximos três a cinco anos, mantém-se. “Ainda há oportunidades de crescimento. Este ano foram abertos cinco — Nazaré, Porto na zona da Ribeira, Caldas da Rainha e, na região de Lisboa, Póvoa de Santa Iria e Flamenga — e deveremos abrir mais alguns.” A aposta irá preferencialmente para espaços maiores e mais isolados, com zona para recolha através de automóvel (drive) e boa área para esplanadas. “Os portugueses não valorizavam suficientemente o espaço na rua e aprenderam nesta época da covid a valorizar o bom clima. As esplanadas vieram para ficar, nos próximos restaurantes vamos aumentar as áreas”, diz.