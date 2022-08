Juros da dívida pública vão descer até final do ano

Os juros da dívida pública portuguesa a 10 anos estão em queda desde um pico do ano, em 0,6%, em maio. Já desceram quase meio ponto percentual até agora, situando-se pouco acima de 0,1%, e as previsões do algoritmo do portal financeiro World Government Bonds (WGB) apontam para 0,08% no final do ano. Não regressarão a terreno negativo, como estiveram em janeiro, mas a trajetória aponta para taxas a pagar nos próximos leilões a realizar ainda este ano muito abaixo dos 0,5% que o Tesouro pagou em maio ou dos quase 0,4% que pagou em junho.

A queda dos juros da dívida acentuou-se depois de o Banco Central Europeu divulgar, a 8 de julho, as conclusões da revisão estratégica da sua política monetária, em que decidiu subir para 2% o objetivo para o controlo da inflação. Os mercados interpretaram a subida ligeira do objetivo e a flexibilidade introduzida — admitindo que a inflação possa situar-se acima de 2% em determinados períodos sem que isso pressione o banco central a apertar a política monetária — como mais munições para reforçar a duração da política de estímulos monetários que beneficia a baixa do custo de financiamento da dívida pública na zona euro.

A confirmar a tendência, no mais importante leilão de dívida desta semana na zona euro o Tesouro alemão colocou €4 mil milhões no prazo a 10 anos, pagando uma taxa negativa de -0,44%, muito mais negativa do que no leilão anterior (-0,3%). Está longe, no entanto, do mínimo histórico de -0,77% pago em março de 2020, no início da pandemia, quando os investidores acorreram em pânico aos títulos alemães, considerados os mais seguros da zona euro, dispondo-se a pagar ao Tesouro germânico uma taxa recorde para os comprar. As previsões do WGB apontam para que a taxa desça para -0,56% em dezembro.