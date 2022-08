Criação de cluster na aviação impõe regulador ágil e previsível

As companhias aéreas portuguesas dizem-se confrontadas com uma legislação relativa ao descanso dos tripulantes que é mais restritiva do que a aplicada pelas suas congéneres europeias, situação que as penaliza, porque lhes retira competitividade, e por isso querem vê-la alterada. “O Decreto-Lei nº 139/2004 é mais restritivo que o aplicado pelos nossos concorrentes. Desde 2018 que andamos nesta contenda. Mas agora está em auscultação a revogação deste decreto. Há uma mudança em perspetiva, o que é positivo”, sintetiza José Miguel Costa, presidente da Associação Portuguesa de Transporte e Trabalho Aéreo (APTTA). A lei aplicada em Portugal é de 2008, anterior à diretiva europeia, a vigorar na União Europeia desde 2014. Uma empresa estrangeira que opere em Portugal não está obrigada a aplicar estes requisitos — desde a Ryanair à Lufthansa —, ficando por isso em vantagem competitiva, defende-se no “Livro Branco”.

