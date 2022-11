Regresso aos parques de diversão leva Disney a recuperar do prejuízo

A Walt Disney teve lucros de 923 milhões de dólares (cerca de 786 milhões de euros) no segundo trimestre de 2021 (que para a empresa terminou a 3 de julho), recuperando assim do prejuízo de 4,72 mil milhões de dólares (4 mil milhões de euros) do mesmo período do ano anterior, segundo divulgado na madrugada desta sexta-feira.

A reabertura dos parques de diversão foi o maior contributo para o crescimento da empresa, uma vez que, no ano passado, muitos tiveram de fechar por causa da pandemia e os que se mantiveram abertos funcionavam com uma pequena parte da sua total capacidade.

Agora, ainda a funcionar a meio gás, conseguiram aumentar as receitas em mais de 3 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros).

No serviço streaming, a famosa empresa de filmes para crianças também cresceu. Os subscritores da Disney+ duplicaram, mas entre as três ofertas da empresa (Disney+, Hulu e ESPN+) houve um ganho de cerca de 15 milhões de novos assinantes. Porém, houve também mais despesas com a produção, acabando por ficar aquém do valor do segundo trimestre do ano passado.