Empresas mantêm, para já, teletrabalho

A obrigatoriedade do teletrabalho em Portugal terminou no final de julho, com o Governo a deixar cair uma medida, contestada por patrões e sindicatos, que estava prevista até final do ano nos concelhos de ­maior risco pandémico. A partir de 1 de agosto, o trabalho remoto passou a ser apenas “recomendado”, com exceção de algumas situações em que a obrigatoriedade se mantém.

Irão as empresas seguir esta recomendação? O Expresso inquiriu 17 empresas sobre os seus planos e as respostas indicam que, para já, tudo se mantém como estava. Em agosto, as empresas vão manter o teletrabalho. A partir de setembro preveem um regresso progressivo aos locais de trabalho, mas muitas apostam num regime híbrido, isto é, combinando trabalho presencial com trabalho remoto.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.