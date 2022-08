Emprego já está acima de 2019, mas turismo perdeu 73 mil postos de trabalho

Quando se olha para os dados globais do mercado de trabalho português no segundo trimestre deste ano, divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o impacto negativo da pandemia parece, em grande medida, ter já ficado para trás. Sinal disso é que a população empregada atingiu cerca de 4,8 milhões de pessoas, ultrapassando em 0,8% (mais 36,3 mil pessoas) o valor do segundo trimestre de 2019 — isto é, o patamar pré-crise. E a taxa de desemprego recuou para 6,7%, ficando apenas 0,3 pontos percentuais acima do registado no segundo trimestre de 2019.

Contudo, uma análise mais fina mostra que no mercado de trabalho nacional convivem rea­lidades muito diferentes. Há grupos de trabalhadores e sectores de atividade que passaram ao lado da crise ou onde esta até deu um impulso positivo. Mas, para outros, o cenário é bem mais sombrio.

