Bolsas norte-americanas em modo verão. Wall Street praticamente flat na abertura

Wall Street abriu entre ganhos e perdas a sessão de sexta-feira, um dia depois da apresentação de dados positivos de pedidos de subsídios de desemprego - que recuaram pela terceira semana consecutiva - e depois de, na quarta-feira, se ter sabido que a inflação nos Estados Unidos abrandou em julho face ao mês anterior, alimentando ainda mais o debate entre quem já antevê um regresso às subidas de preços do início dos anos 1980 e aqueles que creem que o atual índice de preços no consumidor de 5,4% se deve a falhas do lado da oferta no pós-pandemia.

Há momentos, o Dow Jones Industrial Average subia 0,24% para os 35 585,99 pontos, ao passo que o tecnológico Nasdaq avançava 0,016% para os 14 818,71 pontos. O S&P 500 crescia 0,15% para os 4467,48 pontos.

A Disney, que apresentou esta sexta-feira resultados semestrais positivos, apresentava ganhos de 3,97% para os 186,40 dólares por ação (158,80 euros ao câmbio atual). A Pfizer subia 1,59% para os 47,99 dólares (40,88 euros), impulsionada pelas boas perspetivas de vendas de vacinas da Covid-19 graças à crescente vontade de alguns governos de começar a distribuir doses de reforço a populações mais frágeis.

Na Europa, as principais praças negociavam em alta, com o Eurostoxx 50 a apresentar ganhos de 0,052% para os 4228,53 pontos.