Wall Street negoceia mista. Investidores indecisos entre dados de emprego (bons) e de inflação (assim-assim)

Os dados da inflação dos Estados Unidos da América de quarta-feira mostraram um abrandamento da subida dos preços em julho, o que não chegou para apaziguar aqueles que clamam por medidas mais fortes da Reserva Federal para conter o que consideram ser um sobreaquecimento da economia.

Entretanto, os dados semanais de pedidos de subsídio de desemprego, divulgados esta quinta-feira, sinalizam alívio na frente laboral, tendo recuado para os 375 mil na semana passada. Entre um indicador e o outro, e ainda imersos num mundo pandémico, os mercados vão fazendo as suas escolhas em sessões tipicamente estivais.

Wall Street abriu a sessão desta quinta-feira em baixa, com o índice Dow Jones Industrial Average a negociar com perdas de 0,012% para os 35 478,73 pontos pouco depois do arranque. O tecnológico Nasdaq recuava 0,32% para os 14 717,75 pontos, Já o S&P 500 depreciava 0,12% para os 4442,45 pontos.

As bolsas europeias negociavam mistas ao início da tarde. O Euro Stoxx 50 subia 0,50% para os 4227,23 pontos. O inglês Footsie caía 0,38% para os 7193,25 pontos, em contraciclo com o francês CAC 40, que subia 0,41% para os 6885,82 pontos e o DAX, que avançava 0,73% para os 15 941,50 pontos.