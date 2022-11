Empresas pagam recorde de €80 milhões por ‘falsos’ recibos verdes

A taxa criada em 2011 para penalizar as empresas que apresentam indícios de ilegalidade na contratação de recibos verdes atingiu em 2020 um valor recorde: ao todo, as instituições foram confrontadas com uma fatura de €80 milhões por recorrerem de forma sistemática aos mesmos prestadores de serviços. Ainda assim, para quem esteja efetivamente a esquivar-se em falsas relações de trabalho continua a sair mais barato pagar esta taxa especial do que integrar os trabalhadores nos quadros.

Segundo dados fornecidos ao Expresso pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS), em 2019 havia cerca de 75 mil recibos verdes considerados “economicamente dependentes”, isto é, com um rendimento a depender sobretudo de uma entidade. Estes grupos de trabalhadores ganhavam em torno de €930 por mês e encontravam-se a trabalhar em mais de 27 mil entidades. A informação chegou à Segurança Social em 2020, depois de os trabalhadores independentes (TI) terem preenchido a sua declaração de IRS e o anexo SS, e, se a lei for cumprida, desencadeará uma visita da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para se perceber se a prestação de serviços é verdadeira ou falsa.