ERSE vai propor ao Governo margens máximas para os combustíveis

Será a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) a responsável por propor ao Governo as margens máximas das petrolíferas na venda de combustíveis simples ou de gás engarrafado.

Segundo o "Público" e o "Eco", a proposta de lei do Governo para intervir temporariamente nos preços quando houver “eventos de distorção no mercado nos combustíveis” já chegou à Assembleia da República. O debate acontecerá apenas na próxima sessão legislativa.

De acordo com o documento entregue, as margens máximas serão "fixadas por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e da energia, sob proposta da ERSE e ouvida a Autoridade da Concorrência”.

Além do mais, as margens máximas "devem ser limitadas no tempo”.