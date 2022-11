Café e açúcar negoceiam em máximos de três e quatro anos. Preços podem aumentar

O café e o açúcar estão entre as matérias-primas agrícolas que terão destaque em 2021 pois os preços sobem e não parece haver abrandamento. Preço da variedade do café consumida em Portugal está em máximos de três anos e do açúcar em recorde de cerca de quatro anos, noticia o "Jornal de Negócios".

Em finais de julho a produção de café brasileira receava que as fortes geadas arruinassem o seu trabalho, tendo os preços da variedade arábica disparado para máximos de quase sete anos, a negociarem nos 2,07 dólares por libra-peso em Nova Iorque. Os preços acabaram por recuperar mas esta variedade de café (referência global por representar 75% da produção mundial) negoceia agora nos 1,75 dólares por libra-peso. Já o robusta, variedade mais consumida em Portugal que é negociada em Londres, está na casa dos 1760 dólares por tonelada, máximos de três anos.

Assim, depois do mau ano de 2020, o café apresenta o segundo melhor desempenho anual das "commodities" agrícolas, com uma valorização acumulada de 37,47%, segundo indica o jornal. Consequentemente, preços na restauração e nos supermercados poderão aumentar.

Também o açúcar está a valorizar este ano, avançando mais de 20% - o quarto melhor desempenho das matérias-primas agrícolas. Por exemplo, o contrato a um mês do açúcar não-refinado negoceia em Nova Iorque na casa dos 18,68 cêntimos de dólar por libra-peso, máximos de março de 2017. E nos contratos para entrega em outubro de 2022 e outubro de 2023 a cotação também está a subir, escreve o "Jornal de Negócios".