Bolsa de Lisboa começa o dia em terreno negativo

O PSI-20 começou a sessão desta terça-feira a desvalorizar 0,19% para 5.144,55 pontos, às 8h20. Das 18 cotadas do índice de referência da bolsa lisboeta, apenas três se encontram a subir. CTT lideram perdas, logo seguidos pelo BCP.

Depois de fecharem a semana passada em grande - após a divulgação dos resultados - os CTT acabaram o primeiro dia da semana a perder mais de 3%. A desvalorização continua, com os correios a perderem 0,87% esta manhã, para 4,55 euros por ação.

Também o banco liderado por Miguel Maya se encontra em terreno negativo (a perder 0,79% para 0,1257 euros por ação), tal como a maioria das "grandes" cotadas que fazem parte da bolsa de Lisboa.

A juntar-se ao BCP e a puxar o índice de referência para baixo encontram-se a NOS (0,43% para 3,25 euros por ação), a Sonae (0,12% para 0,8385 euros), a REN (0,21% para 2,39 euros), a EDP (0,07% para 4,5 euros) e a Jerónimo Martins (0,17% para 17,195 euros).

Em sentido contrário, a impedir uma queda maior do PSI-20, encontram-se as energéticas Galp e EDP Renováveis, que valorizam 0,33% e 0,39%, para 8,438 e 20,5 euros por ação, respetivamente. No entanto é a Mota Engil que lidera os ganhos (avançando 1,17% para 1,292 euros).

Assim, nove das 18 cotadas encontram-se no "verde", estando apenas três a valorizar. As restantes encontram-se sem alteração face ao fecho de segunda-feira.