Festa do Avante deu prejuízo de 930 mil euros em 2020

A Festa do Avante de 2020, realizada pelo PCP com a autorização da Direção-Geral de Saúde (DGS) prevendo normas específicas tendo em conta a situação pandémica, deu um prejuízo de 930 mil euros, mais 65% do que o resultado negativo de 564 mil euros em 2019, avança o "Eco".

Segundo as contas de 2020 entregues pelo PCP à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), consultadas pelo jornal online, o evento realizado arrecadou 846.319,8 euros de receita e registou uma despesa de 1.777.218,67 euros, ou seja, uma diferença de 930.898,87 euros. Assim, entre 2014 e 2020, o evento acumula um prejuízo de 2,81 milhões de euros.

Tanto a receita como a despesa do evento diminuíram face a 2019 (2,6 milhões e 3,17 milhões de euros, respetivamente), mas não foi o suficiente para impedir que o PCP registasse novas perdas com o evento.

A contribuir para estes valores estará, em parte, a situação em que a Festa do Avante foi realizada. O evento vendeu menos bilhetes e a vende de álcool estava proibida a partir das 20h.