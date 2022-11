Fundo que garante os depósitos nunca esteve tão pequeno em 10 anos

O Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) tinha, no final do ano, recursos que permitiriam cobrir 1,04% dos depósitos que deve proteger. Ou €1,04 em cada €100 aplicados. Ou €1040 em cada €100 mil colocados num depósito. É o rácio de capitalização mais baixo da última década, mas, ainda assim, está acima do exigido a nível europeu a partir de 2024.

A capitalização faz a relação entre os recursos próprios do FGD, sobretudo as contribuições anuais recebidas dos bancos, e os depósitos que estão garantidos neste sistema (até €100 mil por instituição bancária). Os recursos até chegaram ao valor mais alto de sempre (€1,7 mil milhões), mas os depósitos protegidos dispararam devido à inclusão das aplicações anteriormente sob o fundo do Crédito Agrícola, que foi integrado em 2020. No ano passado havia €225 mil milhões em depósitos, mas só €161 mil milhões (72%) estavam efetivamente cobertos, por serem contabilizados até ao limite de €100 mil.