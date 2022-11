ERC ainda não recebeu queixa do Conselho de Redação do JN a propósito da contratação de Alexandra Borges

Apesar de o Conselho de Redação (CR) do “Jornal de Notícias” ter manifestado há uma semana a intenção de realizar uma participação junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) na sequência da contração de Alexandra Borges para o cargo de diretora de grande reportagem e de investigação do grupo Global Media, ainda não o fez.

O Expresso questionou o regulador dos media sobre o tema e este informou “que, até ao momento, ainda não registou a entrada de qualquer participação a propósito da citada contratação”.

Recorde-se que a 4 de agosto a administração do grupo que detém o “Diário de Notícias” (DN), o “Jornal de Notícias” (JN), “O Jogo” e a rádio TSF, além de algumas revistas, anunciou a contratação de Alexandra Borges como diretora de grande reportagem e de investigação, referindo que esta aceitou o novo desafio profissional “a convite do presidente” da Global Media, Marco Galinha.

“A nova diretora de grande reportagem e investigação do grupo Global Media terá uma equipa própria e autonomia para gerir de forma livre todas as suas investigações jornalísticas”, escrevia o conselho de administração num comunicado enviado às redações, referindo-se à ex-jornalista da TVI como “a terceira jornalista mais influente de Portugal”, de acordo com um estudo de 2019 da Universidade Católica.

A notícia gerou desconforto nas redações do grupo, uma vez que a decisão foi tomada pela administração sem o conhecimento dos CR e das direções dos órgãos de comunicação da Global Media.

Num comunicado interno divulgado há uma semana, a que o Expresso teve acesso, o CR do JN classificava a contratação de Alexandra Borges como “uma forma de ingerência da administração na orientação editorial do JN e das restantes publicações”. E criticava a contratação de uma nova diretora e de uma equipa de investigação, “cujos custos não serão despiciendos”, num contexto de “pressões” para a “redução de salários [mais elevados, uma vez que os salários abaixo dos 1000 euros brutos foram aumentados] e mesmo de rescisões de contratos de trabalho”.

“De facto, vários lugares vitais estão por ocupar há vários meses sem que o seu preenchimento tenha sido autorizado pela administração, sendo de destacar a situação da editoria nacional, sobre a qual recai uma grande responsabilidade e que continua sem uma nova subdiretora”, realçavam os membros do CR.

Os jornalistas do JN consideram ainda que a constituição de uma equipa de investigação com autonomia face às publicações do Global Media pode representar uma quebra da “disciplina editorial de cada um dos órgãos de informação”.

“A criação da figura de uma diretora porventura com pretensos poderes para fazer inserir trabalhos nas diversas publicações, portanto com ingerência direta nas competências dos diretores, chefes de redação e editores de área editorial (secção), atinge de forma inapelável o princípio da autonomia das redações e dos jornalistas, os quais só devem obediência aos respetivos superiores hierárquicos”, lê-se no comunicado.

Também a contratação recente do ex-subdiretor de informação da SIC Pedro Cruz para o cargo de diretor de novos projetos da Global Media está a gerar desconfiança nas redações, sabe o Expresso, pelo facto de os jornalistas não terem conhecimento do teor das suas funções.

O Expresso tentou contactar membros dos CR do JN e da TSF mas estes não se mostraram disponíveis para prestar declarações. Também a administração da Global Media declarou que não vai “fazer qualquer comentário” sobre as contratações de Alexandra Borges e de Pedro Cruz.

Esta não é a primeira vez que os CR das publicações do grupo Global Media acusam a administração de Marco Galinha de interferências editoriais.

Em junho, os CR do DN, do JN, da TSF e de “O Jogo” acusaram a administração do grupo – e o presidente Marco Galinha, em particular – de interferências “ilegítimas” em competências “exclusivamente editoriais” das publicações – o que levou à demissão das diretoras do DN, Rosália Amorim, e do JN, Inês Cardoso, do cargo de administradoras não executivas da Global Media. De acordo com os CR, o conselho de administração deu ordens relativas às escolhas dos colaboradores na área da opinião e Marco Galinha passou a figurar como administrador da página de Facebook das marcas do grupo.

Na altura, a diretora de comunicação do grupo Bel (que controla 29,75% da Global Media), Helena Ferro de Gouveia, disse em declarações ao Expresso que “nunca a administração vai determinar conteúdos, impor convites ou indicar nomes” para colaboradores às redações, justificando ainda a presença de Marco Galinha nas redes sociais “com uma questão de gestão para visualizar métricas e estatísticas”.