“É preciso que o turismo regresse em força”: sector cervejeiro com otimismo moderado apesar da abertura dos bares

Bebida tradicionalmente consumida em ambiente social, a cerveja sofreu com a pandemia. Em Portugal, o consumo caiu 27% no consumo fora de casa e a subida de 15% das compras em supermercado não chegou para cobrir a quebra no canal HORECA (Hotéis, Bares e Restaurantes). Isto num país como Portugal, em que 69% do consumo é feito fora de casa e que o torna líder europeu neste segmento, seguido por Espanha, com uma quota de 67%.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler