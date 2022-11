Comida à base de insetos já chegou ao retalho. Continente é o primeiro a vender

Os alimentos à base de insetos já chegaram ao retalho em Portugal. A primeira aposta parte do Continente onde, já a partir desta quinta-feira, é possível comprar estes alimentos em 10 lojas em todo o país, segundo anunciado em comunicado.

Os alimentos em causa são snacks, barras proteicas e farinha feitos à base de Tenebrio molitor, mais conhecido como "bicho da farinha", e terão um custo entre 1,79 euros e 9,95 euros.

Os snacks são insetos desidratados com tempero que podem ser adicionados como topping noutras refeições. As barras proteicas têm como sabores disponíveis chocolate e amêndoa, figo e laranja, maçã e canela; manteiga de amendoim e mel. Já a farinha é feita 100% a partir do inseto e pode ser utilizada para pão, bolachas, bolos, entre outros.

A marca de retalho da Sonae apostou numa parceria com a Portugal Bugs (de Matosinhos) e coloca à venda os seus alimentos com o selo "Continente Food Lab". Segundo o comunicado, estes alimentos "são lançados numa ótica experimental e dinâmica, em que o feedback dos clientes é crucial para que se mantenham nas lojas".

Os alimentos vão estar disponíveis através de encomendas online em Lisboa e Porto e em 10 hipermercados: Matosinhos, Colombo (Lisboa), Gaia Shopping, Gaia Jardim, Telheiras, Oeiras, Vasco da Gama (Lisboa), Cascais, Antas (Porto) e CoimbraShopping.

A aposta da retalhista segue a decisão da Direcção-Geral da Alimentação e Veterinária que, em junho, autorizou o consumo de sete espécies de insetos no país.