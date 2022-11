Bazuca do BCE domina criação de dinheiro na zona euro

As compras de ativos pelo Banco Central Europeu (BCE) são "a principal fonte do aumento na criação de dinheiro" na zona euro, refere o Boletim Económico do banco central publicado esta quinta-feira em Frankfurt. "Tal como em meses anteriores, o maior contributo para o aumento do M3 vem das compras líquidas de títulos de dívida pelo sistema do euro ao abrigo do programa de aquisições APP e do programa de emergência PEPP", lê-se na atualização sobre os desenvolvimentos económicos, financeiros e monetários inserida no Boletim.

Os programas de aquisição de títulos públicos e privados por parte do BCE são, desde o quarto trimestre do ano passado, o principal motor de crescimento do agregado monetário conhecido pela sigla M3 (que abrange o dinheiro em circulação e os depósitos dos cidadãos), segundo os dados publicados no Boletim, que é publicado oito vezes por ano. Ultrapassaram a contribuição para o aumento da criação de moeda através dos empréstimos à economia real por parte das instituições financeiras.

A criação de moeda é feita através de três processos: emissão de moedas e notas pelo banco central, crédito ao sector privado e compra de títulos do sector privado pelas instituições financeiras, e aquisição de ativos por parte do banco central ao abrigo de programas de política monetária. O agregado M3 totalizava, em maio, 14,8 biliões de euros, dos quais 1,4 biliões em moeda em circulação e o resto em diverso tipo de depósitos.

No atual quadro de aquisições de ativos por parte do BCE, os títulos públicos representam 80% das compras no âmbito do programa mais antigo lançado em 2014 por Mario Draghi e 97% no programa de emergência de resposta à pandemia lançado por Christine Lagarde em março do ano passado.

O Boletim Económico publicado esta quinta-feira reporta dados até maio deste ano no seu anexo estatístico. Em final de maio, o stock de títulos emitidos pelos governos centrais e outras administrações públicas totalizava quase 10 biliões de euros, um salto de 1,7 biliões de euros em relação ao final de 2019. Este stock público representa 51,5% do total de 19,4 biliões de euros de títulos públicos e privados.

O peso do BCE (incluindo os bancos centrais nacionais do sistema do euro) é relevante na dívida pública da zona da moeda única. Em maio passado, o BCE detinha em carteira, ao abrigo dos programas SMP (que vigorou de 2010 a 2012, e que tinha um pequeno stock remanescente de 29 mil milhões de euros em carteira no final de 2020), PSPP (lançado em 2015) e PEPP (iniciado em março de 2020 como resposta extraordinária à pandemia), 3,4 biliões de euros em títulos da dívida dos países membros (excluindo os títulos supranacionais). O que representa 34% do stock da dívida pública da zona euro.