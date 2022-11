Tribunal declara insolvência da Groundforce. Pedido foi feito pela TAP

O Tribunal decretou esta quarta-feira a insolvência da Groundforce, que foi pedida pela TAP, a 10 de maio. Vão ser nomeados dois gestores de insolvência. Para já a Groundforce irá continuar a prestar normalmente os seus serviços, e os trabalhadores vão manter o vínculo à empresa.

"A declaração de insolvência não determina, por si, a cessação automática dos contratos de trabalho dos trabalhadores da SPdH (Groundforce) nem a suspensão dos contratos de prestação duradoura de serviços por parte da insolvente, incluindo os serviços de assistência em escala à TAP", lê-se num comunicado publicado pela transportadora na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Licenças em risco?

A grande questão é a de saber se a Groundforce tem já preparado um plano de reestruturação e se vai conseguir manter as licenças para a operar. O presidente da ANAC, Luís Miguel Ribeiro, alertou em entrevista ao Expresso, que se não estivesse preparado um plano de reestruturação o regulador poderia retirar de imediato as licenças à Groundforce. Se isso acontecesse, a ANA teria de avançar com a Portway e teria de ser contratada por seis meses uma empresa de handling, numa adjudicação direta.

A sentença é do Juízo de Comércio de Lisboa do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa e pode vir a ser impugnada. A Pasogal de Alfredo Casimiro, detentora de 50,1% do capital, opôs-se ao pedido de insolvência feito pela TAP, dona dos restantes 49,9%.

A TAP é um dos maiores credores da Groundforce. Outro dos grandes credores é a ANA - Aeroportos de Portugal, cuja dívida ronda os 13 milhões. A Assembleia de Credores está marcada para 22 de setembro.

O comunicado publicado esta quarta-feira lembra ainda que os credores podem decidir pela aprovação de um plano de recuperação da Groundforce.

"A TAP, ao mesmo tempo que continuará a zelar pela defesa dos seus melhores interesses, permanece empenhada em trabalhar em soluções que permitam assegurar a capacidade de resposta operacional e a sustentabilidade financeira da Groundforce", salientou ainda a TAP.

Nacionalização não é o caminho

O ministro das Infraestruturas disse, no dia 18 de maio, lembra a Lusa; que a insolvência da Groundforce "não é sinónimo de falência" e reiterou que não há "nenhuma intenção" de encerrar a empresa de 'handling' e despedir trabalhadores.

"A insolvência não é sinónimo de falência, aquilo que nós queremos é encontrar o contexto que permita à TAP, um dos principais credores, propor uma solução definitiva para o problema da Groundforce", afirmou então Pedro Nuno Santos.

O governante disse que o requerimento do PCP parte do princípio que a nacionalização da empresa de assistência em aeroportos ('handling') seria a única solução, porém essa opção "está excluída pelo Governo português, que não quer deixar de encontrar uma solução estrutural definitiva para a empresa", sem a fechar ou despedir trabalhadores.

"A nacionalização não resolvia o problema da Groundforce, resolvia um problema a Alfredo Casimiro. [...] Iria permitir a sua vitimização. [Ele] iria exigir uma indemnização ao Estado português, que o Estado entende que ele não tem direito", acrescentou Pedro Nuno Santos.

O ministro sublinhou que o Governo optou pela insolvência e não pela nacionalização, explicando ainda que a nacionalização teria sempre de ser temporária, devido a regras da União Europeia, que não permitem que a principal companhia aérea a operar num aeroporto, neste caso a TAP, possa controlar também a empresa responsável pelo 'handling'.

"O credor [TAP] entendeu que para proteger a sua posição - e nós entendemos que também para proteger os trabalhadores e a própria Groundforce-, a insolvência era a única solução que permitia pôr um 'basta' à situação em que nos encontramos relativamente à Groundforce", salientou então.