Sushi sem peixe? Proteína vegetal cresce no mercado marinho com investimentos de milhões nos EUA

Já é possível comer sushi vegetariano ou vegan, e a tendência já se alastrou para mais pratos de peixe. Se continuar ao ritmo atual, em apenas dez anos, a proteína vegetal a imitar peixe poderá alcançar o volume de negócios da proteína vegetal que substitui a carne, escreve a "Bloomberg" esta quarta-feira.

O produto Tunato, fabricado a partir de uma variedade especial de tomate cultivado no sul de Espanha que se assemelha ao atum usado no sushi é uma das mais recentes inovações alimentares num mercado onde os produtos vegetarianos ou vegan estão cada vez mais presentes. Segundo a agência de informação, o produto foi inclusive experimentado por um executivo de marketing de atum, que o confundiu com o peixe "tradicional", reconhecendo que seria um "problema" para a sua empresa.

Marisco e peixe à base de plantas mais que duplicam vendas

Mas este é apenas um dos novos produtos no mercado das proteínas alternativas, que pretendem "imitar" carne, peixe e até marisco. As vendas americanas de marisco à base de plantas cresceram 23%, para 12 milhões de dólares (cerca de 10 milhões de euros) em 2020, sendo que o mercado tradicional move milhares de milhões. Já nos primeiros seis meses de 2021 nos Estados Unidos houve um investimento de 71 milhões de dólares (60 milhões de euros) neste mercado, valor equivalente ao conjunto de 2019 e 2020.

Apesar da evolução positiva, ainda é a proteína vegetal que imita a carne a mais vendida nos EUA, tendo atingido cerca de 1,4 mil milhões de dólares em vendas em 2020. "É muito mais fácil recriar um hambúrguer denso e suculento de carne de vaca do que um filete de peixe delicado e escamoso", disse à "Bloomberg" Jen Lamy, gerente sénior do Good Food Institute's Sustainable Seafood Initiative. Contudo, já não existem apenas hambúrgueres ou "carne" picada, mas também nuggets e salsichas. E esta transição faz-se não só nos EUA, mas em vários países do mundo.

Apesar da proteína vegetal a substituir carne ser a mais vendida, a de peixe e marisco pode alcançar o mesmo nível na próxima década se continuar a crescer ao mesmo ritmo.

A pensar no futuro, alguns fabricantes estão já com receio de ter problemas quanto ao nome dos seus produtos, uma vez que o debate sobre se os produtos devem ser rotulados como "carne" ou "hambúrgueres" continua ativo nos EUA.