EDP Renováveis vende carteira eólica na Polónia por 303 milhões de euros

A EDP Renováveis anunciou, em comunicado enviado Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "a venda de uma participação de 100% num portefólio eólico com 149 MW [megawatts] situado na Polónia" por 303 milhões de euros.

O acordo de compra e venda foi assinado com a Mirova, afiliada da Natixis Investment Managers, e inclui seis parques eólicos com uma capacidade total de 149 MW, sendo que apenas 20 MW se encontram em operação. Os restantes estão ainda em construção e prevê-se que estejam operativos até ao final do ano.

"O valor total da transação corresponde a um Enterprise Value [valor da empresa] estimado de 303 milhões de euros, que se traduz num Enterprise Value de 2 milhões de euros por MW", lê-se no comunicado.

A EDP adianta ainda que a transação "irá contribuir com aproximadamente 303 de euros milhões de encaixe de rotação de ativos e está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de 8 mil milhões anunciado no Capital Markets Day da EDP".

Assim a empresa aproxima-se da sua meta, com o acelerar da "criação de valor" e a reciclagem de "capital para reinvestir em crescimento rentável".