Corticeira Amorim dispara mais de 5% mas não trava queda do PSI-20

Depois das valorizações da manhã, a bolsa de Lisboa perdeu ritmo e acabou mesmo em terreno negativo, tendo o PSI-20 fechado o dia com perdas de 0,23% para 5.112,02 pontos. A Corticeira Amorim valorizou mais de 5%, mas a Jerónimo Martins, CTT e Galp empurraram Lisboa para o "vermelho".

Se na abertura da bolsa a Galp era dos "grandes" que mais valorizava, tudo mudou ao final do dia. A energética perdeu 1,58% para 8,32 euros por ação. Mas não foi a única do setor da energia, uma vez que também a EDP Renováveis e a REN desvalorizaram esta quarta-feira, 0,67% e 0,21% para 20,64 e 2,385 euros por ação, respetivamente.

Ainda assim, a maior perda foi da retalhista Jerónimo Martins, com menos 1,96% e as ações a valerem 17,27 euros cada. No total, 10 das 18 cotadas fecharam o dia a "vermelho".

No sentido oposto está a Corticeira Amorim que disparou 5,42% para 11,68 euros por ação depois de ter divulgado os seus resultados na terça-feira ao final do dia. A empresa de António Rios de Amorim viu os seus lucros crescerem 15% no primeiro semestre de 2021.

Também no verde encontram-se o BCP e a EDP que valorizaram 1,25% e 0,67% para 0,1217 e 4,49 euros por ação, respetivamente. Em terreno positivo acabaram apenas oito cotadas.

Em sentido contrário encontram-se seis cotadas, uma das quais a Sonae, que perdeu 0,66% para 0,8245 euros por ação.