Solar. Mais de 25% dos pedidos de licenciamento feitos à REN são dos alemães da Newcon

A empresa alemã Newcon Energy, através da subsidiária Solarcarport, apresentou mais de um quarto dos 78 projetos fotovoltaicos em estudo pela REN, investimentos em processo de licenciamento que representam um investimento potencial de 4,3 mil milhões de euros, avança o Negócios esta terça-feira.

Na lista da REN de projetos - hierarquizada pela impossibilidade da rede elétrica suportar os 17 GW que os quase 80 projetos significariam - os alemães figuram com 20 projetos de 5,4GW, sendo que os mais bem classificados estão entre os 11.º e 16.º lugares, com seis projetos em bloco; e as piores, nos 76.º e 77.º lugares, segundo dados avançados pela empresa ao Negócios.

O jornal assinala que a RP Global - que não quis avançar detalhes ao Negócios - ficou em primeiro lugar e a portuguesa Tecneira ficou em 2.º e 3.º lugares da lista, duas centrais que representariam um investimento de 440 milhões de euros para uma capacidade de 600MW.

Segundo o jornal, o ordenamento dos projetos responde a critérios como a existência de terrenos, o estado, avançado ou não, do processo de licenciamento, e a ligação à rede, cujo reforço terá de ser financiado pelas candidatas.