Lisboa sobe com Galp a impulsionar. Sonae continua a liderar perdas

O PSI-20, principal índice português, negociava na manhã desta terça-feira, pelas 10h10, a subir 0,39% para os 5082,09 pontos. Na Europa a tendência é de ganhos depois de um arranque misto. O francês CAC-40 subia 0,81% para os 6730,05 pontos, e o alemão DAX crescia 0,15% para os 15 591,70 pontos. O Eurostoxx 50 negociava há momentos em alta ligeira de 0,098% para os 4120,66 pontos.

Os ganhos, por cá, eram liderados pela Ibersol, a apreciar 1,67% para os 6,10 euros, seguida da Corticeira Amorim, a ganhar 1,48% para os 10,98 por título, no dia em que apresenta resultados relativos à primeira metade do ano.

A Galp Energia liderava entre as energéticas, valorizando 1,26% para os 8,37 euros, o terceiro ganho mais pronunciado no índice. No grupo EDP, a casa-mãe avançava 0,41% para os 4,452 euros por título, ao passo que a subsidiária EDP Renováveis, negociava a crescer 0,69% para os 20,40 euros.

A Sonae lidera as perdas, recuando 1,93% para os 0,814 euros por ação. Depois de ontem ter tocado em valores máximos, devido ao anúncio de venda de 24,99% do Continente, a empresa começou a perder terreno e fechou na segunda-feira no vermelho. A sessão desta terça-feira continua a agravar as perdas.