PSI-20 arranca a semana em alta e avança mais de 1%. Sonae dispara 3%

O PSI-20 iniciou a sessão desta segunda-feira em alta de 1,12% para os 5 082,67 pontos, em dia de ganhos no Velho Continente: a praça de Lisboa subia em linha com as ações europeias, com o Eurostoxx 50 a apreciar 1,09% para os 4 133,70 pontos.

A Sonae impulsionava o índice avançando 2,94% para os 0,857 euros por ação depois de anunciar à CMVM a venda de 24,99% da Sonae MC, a empresa detentora da cadeia de supermercados Continente, entre outras insígnias de retalho, ao fundo luxemburguês CVC por 528 milhões de euros.

Também no retalho, a Jerónimo Martins avançava 0,49% para os 17,26 euros por ação.

A Semapa, que apresentou resultados líquidos de 73 milhões de euros depois do fecho de sexta-feira, apresentava ganhos de 0,86% para os 11,62 euros. A congénere Altri, entretanto, subia 1,18% para os 5,155 euros.

Nas energéticas, a EDP Renováveis subia 0,51% para os 19,90 euros, a Galp Energia a avançava 0,49% para os 8,265 euros e a EDP apreciava 0,78% para os 4,411 euros por ação.

As ações do BCP valorizavam 1,58% para os 0,1219 euros.

Em queda negociavam apenas a Pharol (-0,60% para os 0,0998 euros) e a Ibersol (-1,35% para os 5,84 euros).