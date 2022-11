Consumo. Quais são os preços que mais sobem em Portugal?

Combustíveis e lubrificantes para veículos (19,2%), meios ou suportes de gravação (14,9%), seguros de transportes (9,4%), seguros de saúde (8,5%), jogos e apostas (6,2%), abastecimento de água (5,5%), saneamento básico (5,3%), livros (5,1%) ou produtos farmacêuticos (4,5%). Estes são os preços que mais subiram em Portugal no último ano, entre junho de 2020 e o mês passado, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) analisados pelo Expresso. Saltos que comparam com uma inflação de apenas 0,5% no mesmo período.

Afinal, o que se passa com os preços? A inflação, medida pela variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC), está muito baixa. Mas, o número global agrega dezenas de classes de bens e serviços (ver caixa) e há subidas muito acima da média, incluindo em bens e serviços com grande peso no consumo.