O próximo negócio no portefólio da Sonae Capital? Compra e venda de casas

A Sonae Capital decidiu entrar no negócio da mediação imobiliária. O foco da Imobilar — Troia & Comporta Houses está no eixo Troia-Comporta, apresentado pela empresa como “uma das zonas mais cobiçadas do panorama turístico português”, mas a área de intervenção pode estender-se até Melides, adianta João Madeira, diretor de ativos imobiliários da Sonae Capital.

Depois de 12 anos de experiência em Troia, onde o grupo Sonae investiu mais de €300 milhões num projeto em várias frentes que envolveu hotéis, residências turísticas, marina, golfe, recuperação de ruínas romanas e praia, com o ciclo de venda concluído, a empresa quer agora aproveitar o conhecimento que tem do terreno, o potencial da zona e o facto de haver clientes portugueses e estrangeiros interessados em vender e em comprar imobiliário na região.

“Consideramos que há um potencial enorme no segmento residencial”, afirma João Madeira, sublinhando que a equipa comercializou 540 das 546 unidades residenciais construídas pelo grupo em Troia, num volume de transações que passa os €280 milhões e envolveu clientes de 40 nacionalidades, de Espanha à Escandinávia, Reino Unido, Alemanha ou Médio Oriente. “Muitos chegaram atraídos pelos vistos gold”, comenta João Madeira, confiante no futuro da região, até porque aqui “a procura não foi travada pela pandemia, há mesmo um interesse acrescido por esta zona”.

“O turismo residencial não foi afetado pela pandemia”, sublinha, adiantando que os clientes portugueses dominam, mas a experiência mostra que “os estrangeiros vão trazendo amigos”, e, se Troia não é a zona do país mais conhecida internacionalmente, tem, a par da Comporta, “trunfos únicos, pela proposta de valor de baixa densidade, que combina natureza e sustentabilidade, zonas verdes, praia, proximidade de zonas urbanas e oferta diversificada de serviços e atividades”. Aliás, “espera-se um grande crescimento associado ao golfe, com dois novos campos, que vão permitir criar um cluster em torno deste desporto e reduzir a sazonalidade”, adianta.

E estamos a falar de que patamares de preços? Um T1 pode variar entre os €250 mil e os €350 mil, mas uma moradia isolada de tipologia V3 atinge €1 milhão, e um lote de construção para moradias isoladas pode variar entre os €500 mil e €1,5 milhões, refere João Madeira. Quanto ao potencial de valorização da zona, adianta que o mercado em Troia “tem apresentado uma forte estabilidade, os preços não têm sofrido grandes flutuações, ao contrário do que aconteceu na generalidade do país durante a crise de 2008 a 2014”. Assim, “os imóveis residenciais da zona registaram uma valorização de 5% a 10% na última década”, precisa. Em termos de rendimento, no que respeita à exploração turística, a rentabilidade bruta anual situa-se entre os 3% e os 5%.

A confirmar o interesse do sector imobiliário pela zona, a JLL também decidiu expandir a sua presença até à Comporta, onde chega depois de Lisboa, Porto, Cascais e Algarve, confiante no “enorme potencial de desenvolvimento” num destino que tem vindo a afirmar-se como “uma das localizações na moda na Europa”, atraindo a “procura crescente de investidores internacionais”.