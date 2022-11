Governo com margem política para abdicar de 15% do Novo Banco

O Governo tem margem política para, em 2022, abdicar do direito de entrar como acionista no Novo Banco (NB), inicial­mente com uma participação de mais de 2%, mas que pode subir a 15%. Nesta altura, nem o PS nem o PSD consideram que a atribuição dessa posição acionista ao Estado — como forma de compensação pelos créditos tributários concedidos ou a conceder em torno de €700 milhões ao NB — seja uma inevitabilidade.

A posição é até visível na votação de uma das propostas de alteração ao relatório da comissão de inquérito ao NB, que foi feita pelo Bloco de Esquerda e que os dois partidos, juntos, chumbaram. Na prática, nenhum dos dois partidos quis censurar a eventual futura opção do Governo de não converter o direito que tem a ser acionista da instituição financeira.