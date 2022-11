Construção de hotéis já vale 316 milhões de euros

Com a vacinação a crescer e a expectável procura por destinos turísticos seguros, o sector hoteleiro já começou a preparar a retoma e, entre novos projetos, inaugurações e começo de obras, são já mais de €386 milhões captados por Portugal.

Em Cabanas de Tavira, no Algarve, estão disponíveis 181 novos quartos, num novo hotel que abriu este verão, debruçado sobre a ria Formosa. O valor do investimento, do grupo AP Hotels, não é conhecido, mas a nova unidade já está a funcionar no regime de “tudo incluído”. Conhecida é a intenção do grupo de construir um novo hotel em Faro, num investimento de €15 milhões, num terreno que, entretanto, adquiriu.