Semapa mais do que duplica lucros semestrais para os 73 milhões de euros

A Semapa reportou esta sexta-feira lucros semestrais de 73,1 milhões de euros, mais do que duplicando o resultado do período homólogo, segundo comunicado da empresa enviado esta sexta-feira à CMVM.

A holding proprietária da Navigator (pasta de papel e papel), da Secil (cimento) e da ETSA (transformação de subprodutos animais) apresentou uma subida de 141,4% no resultado líquido face ao semestre homólogo, altura em que apresentou lucros de 30,3 milhões de euros.

O volume de negócios consolidado nos primeiros seis meses do ano foi de 971,4 milhões de euros, uma subida homóloga de 3,1%. As exportações e vendas no exterior representam 73,1% deste valor.

Do volume de negócios total, dizem respeito 714,6 milhões de euros à atividade da Navigator, que melhorou 2,7% face ao semestre homólogo; e 237,9 milhões de euros à Secil, numa subida de 3,2% face aos primeiros seis meses de 2020. A ETSA gerou um volume de negócios de 18,9 milhões de euros, com uma variação homóloga positiva de 20,4%.

Se no caso da Navigator a melhoria do volume de negócios deveu-se ao aumento dos volumes vendidos que compensaram a baixa de preços no papel, a Secil beneficiou "da evolução positiva verificada no mercado português, brasileiro e tunisino, que superou os efeitos negativos da forte desvalorização cambial face ao Euro, particularmente do real brasileiro e da libra libanesa", segundo o comunicado enviado ao regulador.

O EBITDA, ou lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, foi, de janeiro a julho de 2021, de 224,8 milhões de euros, uma subida de 10,6% face aos 203,3 milhões de euros homólogos.

A despesa em investimentos no primeiro semestre totalizou 53 milhões de euros, da qual 33 milhões de euros dizem respeito à Navigator.

A dívida líquida remunerada consolidada atingiu no primeiro semestre 1.142,9 milhões de euros, "inferior em 72,6 milhões de euros relativamente ao final de 2020", acrescenta a holding.