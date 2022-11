Promoções de dirigentes geram tensão no Fisco

Durante quase 20 anos, a maioria dos funcionários do Fisco não pôde progredir na carreira. A situação foi desbloqueada recentemente, com o lançamento de 17 concursos, mas, entre os 7 mil trabalhadores envolvidos, há para já quatro que se destacam nos resultados: são dirigentes que, em vez de progredirem só uma categoria, como estabelecem as regras gerais, poderão vir a saltar duas ou três de uma vez só, ascendendo de uma assentada ao topo da carreira. A Autoridade Tributária (AT) garante que os procedimentos são legais e que apenas está a corrigir uma injustiça sofrida no passado por estes dirigentes públicos, mas, entre as “patentes mais baixas” que esperaram anos para poderem dar apenas um passo em frente, o sentimento é de revolta: trata-se de uma situação de privilégio que, mesmo que venha a ser provada legal, “é imoral”, argumenta-se.

No centro da polémica estão os concursos do Grupo do Pessoal da Administração Tributária, uma carreira especial que abrange tanto os inspetores tributários (IT) como os técnicos de administração tributária (TAT). Este grupo tem cinco categorias diferentes e as regras permitem que os funcionários saltem para a categoria imediatamente a seguir se, durante três ou cinco anos acumularem classificações de bom ou muito bom e, depois, passarem nos exames de acesso. Esta ascensão na carreira esteve congelada durante quase duas décadas (apenas houve progressões horizontais), numa primeira fase devido a regras internas da AT, depois devido à crise financeira, e só foi desbloqueada em 2018.