PARI e PERSI: quem tem moratórias no crédito à habitação deve tomar atenção a estes nomes

Já existem, há milhares de clientes que já deles beneficiaram, ainda que nem sempre com sucesso. É para eles – para o PARI e para o PERSI, nomes estranhos para quem não está dentro do mundo do crédito ou para quem nunca teve problemas na hora de pagar a prestação ao banco – que o Governo aponta para solucionar eventuais problemas quando acabarem as moratórias no crédito à habitação. Para já, a Deco não vê grandes diferenças face ao que já acontecia. Já os líderes da CGD e do BCP estão otimistas, mas dizem que já seguem maioritariamente tais procedimentos.

