Nuno Artur Silva: “Apoio aos media não está na primeira linha”

Nuno Artur Silva reconhece que a fragilidade das empresas de comunicação social, em Portugal como no resto do mundo, o preocupa e diz que o tema está a ser visto com seriedade na União Europeia. Mas também reconhece que nesta fase apoiar estas empresas não é uma prioridade.

Ainda antes de a pandemia de covid-19 ter lançado o caos no mundo empresarial, afetando também os grupos de media, algumas organizações do sector solicitaram ao Governo um pacote de medidas de apoio à comunicação social. A compra antecipada de publicidade, no valor de €15 milhões, foi uma das respostas dadas pelo Governo, mas a expectativa de que houvesse outras medidas acabou por nunca se concretizar.