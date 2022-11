Grupo aéreo IAG reduz perdas no primeiro semestre em 46,3% para 2,1 mil milhões de euros

O grupo aéreo International Consolidated Airlines (IAG), ao qual pertencem a Iberia e a British Airways, anunciou esta sexta-feira perdas de 2.048 milhões de euros no primeiro semestre, menos 46,3% face aos 3.813 milhões que tinha perdido no período homólogo.

Em comunicado enviado esta sexta-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) de Espanha, citado pela EFE, o grupo IAG reportou que a capacidade de transporte de passageiros no segundo trimestre foi de 21,9%, comparativamente a 2019, ainda afetada por restrições governamentais e pelas medidas de quarentena adotadas para combater a pandemia.

Para o terceiro trimestre, o grupo estima alcançar 45% da capacidade de 2019, embora seja uma previsão " incerta e sujeita a revisão".

As receitas do grupo totalizaram 2.212 milhões de euros, 58,2% menos que no ano anterior.

O presidente executivo do grupo IAG, Luis Gallego, destacou, na mesma nota, que a empresa possui a "flexibilidade necessária para capitalizar num contexto em que existe uma procura latente".

Tal reflete-se, acrescentou, nos resultados da Península Ibérica e da Vueling, que no segundo trimestre registaram as melhores recuperações do grupo, fruto da redução das restrições de viagens em alguns países da América Latina e da recuperação do mercado interno espanhol.

As provisões eram de 7.700 milhões de euros em 30 de junho, o que representa um aumento de 1.700 milhões de euros em relação a 31 de dezembro de 2020.

As linhas gerais de financiamento e aeronaves autorizadas e não utilizadas ascenderam a 2.500 milhões de euros, elevando a liquidez total a 10.200 milhões.

Este aumento é explicado pela disponibilização de empréstimos anteriormente concedidos à British Airways (2.000 milhões de libras; 2.348 milhões de euros) e à Aer Lingus (75 milhões de euros) e por duas novas emissões obrigacionistas de pouco mais de 2.000 milhões de euros.

A dívida da empresa ascendia a 12.107 milhões de euros no final do semestre, 24% acima dos 9.762 milhões apurados no final de junho de 2020.

Luis Gallego saudou também a decisão do Governo britânico de não exigir quarentena aos cidadãos com vacinação completa, no regresso ao país.

Dada a incerteza sobre a eliminação das restrições de viagens impostas pelos governos e o impacto contínuo e a duração da pandemia, o IAG não fornece previsões para 2021.