Dono da Zara compra 12% da REN e torna-se o segundo maior acionista

O dono da Zara tornou-se no segundo maior acionista da portuguesa REN, comprando a posição que pertencia ao Estado de Oman. Amancio Ortega passou também a ser o segundo maior acionista da gestora espanhola da rede energética, a REE.

“A Mazoon B.V. [da Oman Oilk] transmitiu à sociedade Pontegadea Inversiones S.L. a totalidade das ações que aquela detinha na REN, correspondendo a uma participação de 12,006% do capital social desta sociedade. Em resultado de tal aquisição, a Pontegadea Inversiones S.L. detém diretamente 12,006% dos direitos de voto na REN, sendo tais direitos de voto também imputáveis ao Sr. Amancio Ortega Gaona nos termos do Código dos Valores Mobiliários”, indica o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Não há qualquer anúncio sobre o preço da transação. Pelas 12h00 desta sexta-feira, antes do anúncio, a REN tinha um valor de mercado de quase 1,6 mil, pelo que uma participação de 12% equivalia a 189 milhões de euros.

O negócio foi concretizado esta sexta-feira, 30 de julho, data em que foi comunicado ao mercado. Pertencendo ao sultanato de Oman, a Oman Oil, que tinha entrado na privatização da REN no Governo de Passos Coelho, abandona assim o capital, como aliás já tinha anunciado que era sua intenção. Fica sem qualquer posição.

Já Amancio Ortega, que é o dono da gigante têxtil Inditex, das marcas Zara, Pull & Bear, Bershka ou Massimo Dutti e um dos homens mais ricos do mundo, fica com 12,006% da empresa gerida por Rodrigo Costa.

Segunda maior acionista em Portugal e Espanha

Na quinta-feira, o dono da Inditex também adquirira uma participação de 5% na REE, que gere a rede elétrica espanhola, uma posição que tem um valor de mercado de cerca de 456 milhões. Aí ficou como o segundo maior acionista, atrás do Estado espanhol, com 20%.

O investimento na portuguesa REN, feito através da Pontegadea - holding familiar de Ortega -, permite a Ortega ficar apenas atrás da chinesa State Grid, que tem 25% do capital da gestora energética nacional. E, na verdade, indiretamente, o peso do milionário espanhol até é ligeiramente maior na REN, já que a própria REE, tem 5% da congénere portuguesa.

Acima da REE na estrutura acionista da REN, há ainda a gestora de ativos Lazard, com 7%, e a Fidelidade, da chinesa Fosun, com 5,3%.

Ortega investe em “ativos de qualidade com retorno previsível”

Embora o negócio têxtil seja o que o torna mais conhecido, mas não é o único. A Pontegadea é a “holding” através do qual faz investimentos financeiros, não só em imobiliário (em Portugal, tem uma carteira avaliada em mais de 250 milhões de euros), mas também em infraestruturas.

“Os investimentos financeiros da Pontegadea estão concentrados em infraestruturas e seguem os mesmos critérios de investimento que o conjunto da sua carteira imobiliária: ativos de qualidade, com um retorno previsível, em mercados de topo e destinados ao desenvolvimento da atividade económica por outras empresas”, segundo o comunicado enviado pela assessoria desta empresa de Ortega.

A energia é uma área onde já se encontra: “a Pontegadea detém 5% da Enagás (rede de distribuição de gás em Espanha), 5% da Red Eléctrica (a empresa que gere a rede alta tensão elétrica em Espanha) e 9,99% da Telxius, a filial especializada em infraestruturas tecnológicas (torres de telecomunicações e cabos submarinos) da cotada espanhola Telefónica”. Agora, a REN entra no portefólio.

Portugal é, segundo a mesma comunicação, “um mercado de investimento natural para a Pontegadea devido à proximidade geográfica, ao conhecimento e experiência prévios e à estabilidade, segurança e perspetivas que oferece”.

(Notícia atualizada pela última vez às 12h50 com mais informações)