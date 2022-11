Como a pandemia bateu forte no calçado e Portugal “resiste melhor do que a concorrência”

Em ano de pandemia, "a produção e as exportações mundiais de calçado caíram 15,8% e 19%, respetivamente", indica o World Footwear 2021 Yearbook, com dados relativos a 2020. Assim, "o efeito da covid-19 foi menor do que se esperava", destaca a APICCAPS, a associação que representa a fileira do calçado em Portugal.

